A Porto Empedocle, 50 migranti in fuga dal centro d'accoglienza. Conte: saremo inflessibili (Di lunedì 3 agosto 2020) A destra non aspettavano altro per far credere che in Italia l'emergenza non è il Covid o la recessione ma sono i migranti: sono una cinquantina i migranti tunisini che sono riusciti, dopo aver ... Leggi su globalist

Agenzia_Ansa : Sono una cinquantina i #migranti che, dopo aver scavalcato la recinzione, sono riusciti a scappare dalla tensostrut… - MediasetTgcom24 : Porto Empedocle, 50 migranti in fuga da centro accoglienza #PortoEmpedocle - SkyTG24 : Migranti, 50 in fuga dalla tensostruttura di Porto Empedocle - maelmale : RT @Tg3web: Lampedusa sta vivendo una nuova emergenza. Anche oggi centinaia di persone sono sbarcate sull'isola. Verranno trasferite nella… - goffredoS : RT @RadioSavana: Porto Empedocle, #risorseINPS clandestini sul traghetto: ira dei turisti che non sono potuti partire. Roba da matti. Lamor… -