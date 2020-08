‘Uomini e Donne’, Teresa Langella e Andrea Dal Corso in crisi? Loro replicano così! (Video) (Di domenica 2 agosto 2020) Sulla presunta crisi tra Teresa Langella e Andrea Dal Corso di cui si parla ormai da tempo, è finalmente intervenuta l’ex tronista che, a fronte delle ipotesi che sono circolate sul web nelle ultime settimane, ha voluto dire la sua una volta per tutte. Dopo l’inizio della convivenza, i due avevano dovuto separarsi nuovamente a causa dei Loro rispettivi impegni lavorativi. Teresa, infatti, ha iniziato un’esperienza in radio a Roma, Andrea, invece, è da sempre impegnato nella zona di Milano. In un primo momento era stata la partenopea ad intervenire per chiarire che, nonostante gli alti e i bassi, lei e Andrea continuavano ad amarsi come il primo il giorno. Un’ulteriore indiscrezione lanciata dalla ... Leggi su isaechia

poliziadistato : Buon #1agosto con lo scatto del fotografo Paolo Pellegrin per il #calendariopolizia 2020 Un’immagine che mette in r… - istsupsan : ??Le infezioni sessuali sono aumentate del 40% negli ultimi 27 anni ??la clamidia, soprattutto tra i 15 e i 24 anni ??… - Pontifex_it : Gli uomini e le donne che pregano sanno che la speranza è più forte dello scoraggiamento. Credono che l’amore è più… - EremitaMancato : RT @Giulia07738572: @Xevious_Xevious @duxfightdemon Sono meravigliosi! Tutti senza mascherina! Onore a questi uomini e donne che vogliono r… - nomfup : RT @karimamoual: Chi ha detto che il mondo dovrà continuare ad essere dominato soltanto dagli uomini? La rivoluzione a tempo di rap delle g… -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Uomini Donne’ ‘Uomini e Donne’, chi è l’Alchimista? Sul web impazza una nuova ipotesi! (Foto) Isa e Chia