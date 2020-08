Tentato stupro a Roma, la vittima stava portando a spasso i cani. Il maniaco è un magrebino (Di domenica 2 agosto 2020) Paura a Roma dove una donna di 55 anni ha passato un brutto quarto d’ora. stava portando a spasso i suoi cani nel quartiere Africano, a metà mattina, lo scorso venerdì quando un maghrebino di 25 anni ha preso a seguirla. L’uomo l’ha poi spinta contro un recinzione e le ha bloccato la testa intimandogli di tacere. Ha cominciato quindi a palpeggiarla nelle parti intime. Le grida della donna hanno spaventato l’aggressore che si è dato alla fuga. La donna ha chiamato i poliziotti che subito le hanno prestato i primi soccorsi. E poco dopo hanno acciuffato l’aggressore, arrestato in piazza Gimma e riconosciuto dalla sua vittima. L’uomo è di origine maghrebina, “O.H. non sarebbe nuovo a questi episodi – scrive Il ... Leggi su secoloditalia

Ha iniziato a molestare una donna, palpeggiandola e cercando di costringerla a un rapporto sessuale. Quando lei lo ha respinto, le ha dato un pugno in faccia, spaccandole il naso. Poi è andato al bar, ...

Secondo quanto evidenziato l'uomo, che ha precedenti specifici ma anche per tentato omicidio, il 28 gennaio 2020 era in viaggio con il suo tir dalla Spagna alla Francia, a bordo c'era anche una sua ...

