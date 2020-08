Superbike, trionfo Ducati a Jerez: le parole di Redding e Davies dopo la doppietta in Gara-2 (Di domenica 2 agosto 2020) Scott Redding e Chaz Davies si abbracciano nel parc ferme dopo aver concluso una Gara straordinaria che li ha visti arrivare rispettivamente primo e secondo nella Race-2 del Pirelli Spanish Round di Jerez de La Frontera. Una Gara sensazione per Scott Redding che parte dalla seconda posizione – dopo il secondo posto nella Superpole Race – ed attacca Rea nel primo giro creando subito un gap che gli consente di dominare la Gara fino alla bandiera a scacchi. Chaz Davies costruisce il suo risultato con una preziosa seconda fila grazie al quinto posto nella SuperPole Race. Il pilota gallese ingaggia al terzo giro un bel duello con Razgatlioglu conquistando la terza posizione e mettendosi alla caccia di Rea ... Leggi su sportfair

Scott Redding vince Gara 2 davanti a Chaz Davies ed i due regalano la prima doppietta Ducati della stagione. Terzo Toprak Razgatlioglu, che precede un ottimo Michael Ruben Rinaldi, quarto. Grandi diff ...

Trionfo Ducati in Gara 2 del Gran Premio di Spagna, prima prova del Mondiale Superbike dopo la lunga pausa per la pandemia di Covid-19. Scott Redding, ieri trionfatore nella Superpole e in Gara 1, con ...

