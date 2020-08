Sanremo 2021, cambia il regolamento è polemica (Di domenica 2 agosto 2020) Questo articolo Sanremo 2021, cambia il regolamento è polemica . Sanremo 2021 si sta avvicinando e non mancao le polemiche. A far discutere è il regolamento adottato per la categoria Giovani. Sanremo 2021, seppur a piccoli passi, si sta sempre più avvicinando. Il conduttore e direttore artistico Amadeus, confermato in questi due importantissimi ruoli, sta lavorando continuamente e alacremente, nonostante il periodo estivo. Per lui … Leggi su youmovies

infoitcultura : Amadeus e Fiorello tornano a condurre il festival di Sanremo 2021 - infoitcultura : Sanremo 2021, Amadeus ha tante idee: qual è il suo obiettivo? - Notiziedi_it : Sanremo Giovani 2021, Amadeus svela il regolamento della nuova edizione - vaiadamarti : so che mi sto portando un bel po’ avanti, ma chissà quali saranno i cantanti a sanremo 2021 - RecensiamoMusic : #SanremoGiovani 2021, ufficializzato il regolamento delle Nuove Proposte -