Roma, notte di controlli nei quartieri della movida: chiuso un locale (Di domenica 2 agosto 2020) Nel week end ancora riflettori puntati sulle notti della movida nei quartieri di San Lorenzo e Trastevere da parte dei Carabinieri di Roma. I controlli, finalizzati ancora una volta, al rispetto delle prescrizioni “Anti Covid-19” ma anche alla prevenzione di fenomeni di illegalità, sono stati eseguiti dai Carabinieri della Compagnia Roma Trastevere e da quelli della Compagnia Roma piazza Dante, con il rinforzo di Carabinieri provenienti da altri Comandi del Gruppo Roma, dell’8° Reggimento “Lazio”, e del N.A.S. di Roma e del Nucleo Cinofili di Santa Maria di Galeria. Sono oltre 300 le persone identificate, 31 di queste sono state sanzionate ... Leggi su ilcorrieredellacitta

riotta : Ieri notte movida #Roma come in tante città italiane. Polizia fa quel che può ma troppo alcol, rare le mascherine,… - rtl1025 : ?? Un ragazzo di 21 anni è morto dopo essere precipitato nella notte dalla terrazza del Pincio a #Roma. A quanto ric… - alex_orlowski : Non sarà la terrazza di un noto edificio occupato a Roma in Via Napoleone. Ma è la piccola e povera terrazza da dov… - Gregnrg : RT @ChiccoParigi: '… Fuori dal calcio non ci so stare. La maglia giallorossa, l’Olimpico, il boato della Curva Sud me li sogno di notte:… - CorriereCitta : Roma, notte di controlli nei quartieri della movida: chiuso un locale -

Ultime Notizie dalla rete : Roma notte Roma, notte di controlli nei quartieri della movida: chiuso un locale Il Corriere della Città METEO ROMA – BEL TEMPO sulla Capitale, ma il CALDO ha le ore contate; ecco le previsioni

Meteo Roma – Il maltempo che sta interessando parte del nord Italia, con violenti nubifragi ed allagamenti, è un chiaro sintomo del cedimento del vasto campo anticiclonico presente negli ultimi giorni ...

18 migranti in fuga da Cori: erano in isolamento fiduciario, scattano le ricerche

Nel corso della notte, 18 migranti trasferiti a Latina lo scorso 28 luglio ed attualmente ospitati presso un C.A.S. di Cori (LT) – tutti già sottoposti a tampone orofaringeo e risultati negativi al “C ...

Meteo Roma – Il maltempo che sta interessando parte del nord Italia, con violenti nubifragi ed allagamenti, è un chiaro sintomo del cedimento del vasto campo anticiclonico presente negli ultimi giorni ...Nel corso della notte, 18 migranti trasferiti a Latina lo scorso 28 luglio ed attualmente ospitati presso un C.A.S. di Cori (LT) – tutti già sottoposti a tampone orofaringeo e risultati negativi al “C ...