Pierluigi Diaco, dichiarazione d’amore a Io e te: “Voglio condividere la vita con te…” (Di domenica 2 agosto 2020) Pierluigi Diaco e la sua conduzione a Io e Te su Rai Uno Continua la programmazione di Io e Te, il rotocalco di Rai Uno che va in onda in estate. Il talk condotto da Pierluigi Diaco ha preso il posto di Vieni da Me di Caterina Balivo e la messa in onda proseguirà fino al prossimo 4 settembre. Il 7 dello stesso mese, infatti, partirà il nuovo format di Serena Bortone. Un scelta che segna l’allontanamento della moglie di Guido Maria Brera dal pomeriggio della prima rete. Nell’ultimo appuntamento settimanale in onda venerdì 31 luglio 2020, il conduttore della trasmissione pomeridiana ha sorpreso il pubblico da casa con una dichiarazione d’amore in piena regola. Il tutto è avvenuto durante il consueto faccia a faccia con un personaggio che fa parte del mondo ... Leggi su kontrokultura

AnnaMariaS6 : Io e te, la dedica di Pierluigi Diaco al marito Alessio Orsingher: 'Con lui la vita è piena d'amore' - nooraxheart : RT @ADFeminist: 'L’eros di #KatiaRicciarelli è insuperabile. Lei verrà anche stuprata a 90-100 anni. È intatta.” È accaduto in #Rai, a dirl… - zazoomblog : Pierluigi Diaco a “Io e Te” dice ciò che pensa della sua storia d’amore il pubblico in studio lo ascolta in silenzi… - blogtivvu : Pierluigi Diaco e la dolce dedica al marito Alessio Orsingher: 'Con lui una vita piena d’amore!'. ??? ? Le sue paro… - blogtivvu : Quella dedica al marito Alessio Orsingher: “Una vita piena d’amore”, Pierluigi Diaco al miele -