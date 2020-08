Lecce – Parma – Ultime dai campi – Formazioni Ufficiali (Di domenica 2 agosto 2020) Avrà inizio tra poche ore l’ultima partita della stagione per Lecce e Parma, le due squadre impegnate oggi nell’ultima giornata di Serie A 2019/20, partita che può cambiare le sorti per i padroni di casa, ma che da soli non potranno ambire alla salvezza. La gara avrà inizio oggi 2 agosto alle ore 20.45. Lecce – Parma – Ultime dai campi Per il Lecce infatti la partita sarà decisiva ed anche una vittoria potrebbe non bastare: l’unica speranza per i salentini è che il Verona, ospite del Genoa, squadra che è ad un solo punto di vantaggio sul Lecce, riesca perlomeno a pareggiare, nonostante l’Hellas non abbia necessità di far punti. Per il ... Leggi su giornal

