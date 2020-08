Jalisse, Fabio Ricci e Alessandra Drusian: la loro cattura (Di domenica 2 agosto 2020) Questo articolo . I Jalisse sono stati ospiti a Ora o mai più su Rai 1 e hanno catturato l’attenzione di Loredana Bertè con un grande complimento. Il duo è noto per aver vinto il Festival di Sanremo nel 1997 e si è sempre distinto non solo per il talento, ma anche per l’amore che li unisce dal … Leggi su youmovies

Ultime Notizie dalla rete : Jalisse Fabio Jalisse, Fabio Ricci e Alessandra Drusian/ 'La notte dei pensieri' con Michele Zarrillo (Ora o mai più) Il Sussidiario.net JALISSE/ “Siamo insieme da 28 anni, ci sentiamo liberi e ci rispettiamo molto”

“Siamo nel giardino di casa nostra in provincia di Treviso – esordisce Alessandra Drusian, la voce femminile dei Jalisse – io e lui siamo insieme da 28 anni”. Qual è il segreto di questa lunghissima u ...

Aerografia su ghiaccio nel nuovo video dei Jalisse

“Non aver paura di chiamarlo amore” è il video ufficiale dei Jalisse e Teodasia, in anteprima su ANSA.it. Il brano, uscito nel periodo del lockdown, parla del coraggio di amare senza restrizioni e pau ...

“Siamo nel giardino di casa nostra in provincia di Treviso – esordisce Alessandra Drusian, la voce femminile dei Jalisse – io e lui siamo insieme da 28 anni”. Qual è il segreto di questa lunghissima u ...“Non aver paura di chiamarlo amore” è il video ufficiale dei Jalisse e Teodasia, in anteprima su ANSA.it. Il brano, uscito nel periodo del lockdown, parla del coraggio di amare senza restrizioni e pau ...