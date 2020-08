Il Genoa cala il tris e blinda la Serie A, Lecce retrocesso: Udinese ok con il Sassuolo, pari tra Bologna e Toro (Di domenica 2 agosto 2020) cala il sipario sulla Serie A, deciso anche l’ultimo verdetto con la retrocessione in Serie B del Lecce, sconfitto in casa dal Parma in un rocambolesco match ricco di gol. Si salva dunque il Genoa, che stende senza patemi l’Hellas Verona al Ferraris e si guadagna una salvezza sofferta, chiudendo con un rotondo 3-0 che scaccia i fantasmi. Maurizio Lagana/Getty ImagesUn successo mai in discussione, arrivato grazie alla doppietta di Sanabria e al sigillo di Romero, poi espulso nel secondo tempo insieme a Cassata e Amrabat. Nonostante chiudano in 9 l’incontro, i rossoblù possono festeggiare la salvezza a scapito del Lecce, battuto 3-4 al Via del Mare dal Parma. Gli emiliani non fanno sconti e si portano via i tre punti grazie alle reti di ... Leggi su sportfair

