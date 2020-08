Formula 1, Hamilton vince a Silverstone. Verstappen e Leclerc sul podio (Di domenica 2 agosto 2020) Formula 1, il GP di Gran Bretagna va a Lewis Hamilton che è riuscito a vincere nonostante il problema ad una gomma. Silverstone (GRAN BRETAGNA) – Lewis Hamilton vince il GP di Gran Bretagna, quarto appuntamento con il Mondiale di Formula 1. Una gara condotta sin dal primo giro dal campione del mondo che nell’ultimo giro è riuscito a difendere la leadership nonostante una ruota bucata. Grande rammarico per Verstappen che con un pit stop in più ha perso la possibilità di salire sul gradino più alto del podio. podio preso da Charles Leclerc grazie al problema avuto da Bottas proprio nel finale. Quarto Daniel Ricciardo. Per Sebastian Vettel una decima ... Leggi su newsmondo

