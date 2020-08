Fase 3: Anav Sicilia, da domani biglietti anche a bordo degli autobus (Di domenica 2 agosto 2020) Palermo, 2 ago. (Adnkronos) - Da domani sarà possibile per gli utenti fare il biglietto cartaceo a bordo degli autobus delle linee private, che operano con i contratti di servizio con la Regione Siciliana, dopo che alcune settimane fa era stato dato anche il via libera all'occupazione di tutti i posti a bordo. “Nel ringraziare la Regione Siciliana per aver sbloccato anche questa situazione dopo il regime di lockdown - dice il presidente di Anav Sicilia, Antonio Graffagnini - riteniamo che questa possa essere una buona notizia soprattutto per i tanti utenti più anziani che non sono abituati ad usare il web, il telefonino e il pc per la prenotazione e l'emissione on line dei ... Leggi su iltempo

