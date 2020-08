Emergenza Covid-19, il tutto è nato da una festa di compleanno, a Cerignola sono due i focolai per 11 i contagiati e 70 persone in isolamento (Di domenica 2 agosto 2020) L’Emergenza Covid-19 in Puglia non è finita. Solo nella giornata di ieri ci sono stati 20 persone che sono risultate positive al Covid-19. La situazione più preoccupante riguarda Cerignola. sono in totale 11 le persone contagiate e 70 le persone poste in isolamento fiduciario. Sembra che all’origine di tutto ci sia stata una festa di compleanno. Fino a questo momento i contagiati appartengono a due distinti nuclei famigliari. Il primo nucleo famigliare conta sette contagiati. La prima a risultare positiva al Covid-19 è stata la moglie di un operatore ... Leggi su baritalianews

