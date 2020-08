Covid, Cirielli (FdI): “Si indaghi su nomina di Cascone. Chi l’ha voluta?” (Di domenica 2 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto“È inutile che il sistema di potere deluchiano provi a salvare Luca Cascone. Peraltro, la stravagante nomina effettuata dalla Protezione Civile della Regione Campania non legittimava il consigliere regionale a svolgere il ruolo che si è arrogato di assumere durante l’emergenza sanitaria, come chiaramente prevede il Codice degli Appalti che individua il Rup (Responsabile unico del procedimento) quale solitario attore nei processi amministrativi, come più volte chiarito anche dall’Anac (Autorità Nazionale Anticorruzione)“. Lo dichiara, in una nota, il Questore della Camera dei Deputati e parlamentare campano di Fratelli d’Italia Edmondo Cirielli (FdI): “Anzi – aggiunge – sarebbe utile che le Forze dell’ordine accertassero ... Leggi su anteprima24

Le mascherine fantasma, i ventilatori mai consegnati, le strutture ospedaliere mai attivate. Non ci sono solo i camici della Regione Lombardia a far discutere. In varie Regioni governate dal centrosin ...

