Coronavirus, Iran: record 2.685 casi in 24 ore, 28 morti (Di domenica 2 agosto 2020) In Iran 208 persone sono morte nelle ultime 24 ore per il Coronavirus, portando il totale dei decessi a 17.190, mentre i nuovi contagi sono stati 2.685, che portano il totale a 309.437. Lo ha ...

In Iran 208 persone sono morte nelle ultime 24 ore per il coronavirus, portando il totale dei decessi a 17.190, mentre i nuovi contagi sono stati 2.685, che portano il totale a 309.437. Lo ha annuncia ...

