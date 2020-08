Coronavirus: +22 pazienti guariti in Piemonte, nessun decesso (Di domenica 2 agosto 2020) Foto di repertorio Sono 22 in più rispetto a ieri i pazienti virologicamente guariti in Piemonte nella giornata di oggi, domenica 2 agosto, lo conferma l'unità di crisi della Regione Piemonte. Il ... Leggi su novaratoday

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus +22 Aggiornamento Coronavirus in Piemonte: fermi i decessi, ci sono 22 guariti ma aumentano anche i positivi LaVoceDiAsti.it Coronavirus, il bollettino contagi del Piemonte: nell’Astigiano un nuovo guarito e un nuovo positivo

Oggi l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato che i pazienti virologicamente guariti, cioè risultati negativi ai due test di verifica al termine della malattia, sono 26.127 (+22 rispetto ...

Puglia, la “supposta” di Lopalco contro il rischio di nuovi contagi: «Al Sud il 99% della popolazione esposta»

L’immagine di una maxi supposta in primo piano, sulla sua bacheca social. E a corredo un messaggio che non lascia spazio a interpretazioni alternative: «Il virus ha una logica matematica: se ci sono s ...

Oggi l'Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato che i pazienti virologicamente guariti, cioè risultati negativi ai due test di verifica al termine della malattia, sono 26.127 (+22 rispetto ...