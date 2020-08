Cannavacciuolo: "Mio padre chef non voleva facessi il suo lavoro. Non mi parlò a lungo per scoraggiarmi" (Di domenica 2 agosto 2020) “Mio padre è chef. Nella mia infanzia l’ho visto pochissimo, sono cresciuto senza di lui. Ho lavorato con lui per due stagioni, e ha provato in ogni modo a impedirmi di seguire la sua strada. In ogni modo. Ma ha peggiorato la situazione”. Antonino Cannavacciuolo ha sempre avuto la passione per i fornelli e ha continuato a perseguirla con caparbietà, nonostante l’opposizione del padre. Lo ha raccontato al Fatto Quotidiano:Pur di scoraggiarmi non mi ha parlato per lunghi periodi, poi mi ha mandato a lavorare nella cucina di uno grande chef, suo amico, persona durissima, e a lui ha chiesto di picchiare duro. Ha fatto bene, però mi ha dato una lezione di vita che non intendo replicare con mio figlio.La costanza ha ripagato. ... Leggi su huffingtonpost

HuffPostItalia : Cannavacciuolo: 'Mio padre chef non voleva facessi il suo lavoro. Non mi parlò a lungo per scoraggiarmi' - ReporterGourmet : Volete preparare un ragù a 2 stelle Michelin di uno dei più noti e apprezzati chef italiani? Ecco la ricetta di Ant… - martavi_it : Ciao RAGAZZI, nel MUOVO VIDEO di oggi chef Martonina Cannavacciuolo è intervenuta per dare una sterzata agli affari… -