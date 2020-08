Benevento e Spal, possibili intrecci di mercato (Di domenica 2 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Dopo l’affare Moncini, Benevento e Spal potrebbero tornare a sedere allo stesso tavolo. In ballo altre trattative di calciomercato. La compagine ferrarese, fresca di retrocessione in serie B, deve ricostruire la rosa per provare l’immediato ritorno nel massimo campionato e tra gli obiettivi avrebbe messo un giallorosso. Sul taccuino del neo direttore sportivo Giorgio Zamuner, arrivato dopo il passaggio di Davide Vagnati al Torino, ci sarebbe anche il nome di Oliver Kragl. Il tedesco piacerebbe al club estense, anche se prima bisognerà sciogliere il dubbio sul prossimo allenatore, considerando che Gigi Di Biagio non verrà riconfermato. Il Benevento, dal canto suo, avrebbe chiesto informazioni per due giocatori in forza alla ... Leggi su anteprima24

OrarioVariabile : @CalcioFinanza la Spal prende 25 milioni ? ho letto bene ? in pratica è gia deciso il prossimo campionato di B vedi… - LucidDr95185723 : @LucaSimo58 @Utentesereno @MarcoValerioBav Ma una punta della spal o del benevento puó benissimo starci in rosa come 4a o 5a alternativa - LucaSimo58 : @LucidDr95185723 @Utentesereno @MarcoValerioBav no Rob, ke sia un parametro zero non vuol dire nulla, anche David S… - Carm980 : @armagio LA SUPERLEGA EUROPEA , sarebbe a quel punto inevitabile... Che senso ha x Juve PSG Bayern sprecare 6 mesi… - angelo_forgione : Il Crotone torna in A, accodandosi al Benevento. Sostituiscono Brescia e Spal, in attesa del terzo cambio. In ogni… -

Ultime Notizie dalla rete : Benevento Spal Il Sannio Quotidiano: "Il Benevento insiste per Bonaventura. Intanto per Kragl si fa avanti la Spal" Tutto B Il Sannio Quotidiano: "Il Benevento insiste per Bonaventura. Intanto per Kragl si fa avanti la Spal"

Giorni caldi sul mercato per il Benevento, neopromosso in Serie A. Così l'edizione odierna de Il Sannio Quotidiano: "Il Benevento insiste per Bonaventura. Intanto la Spal si fa avanti per Kragl". All' ...

Arrivano le prime richieste per i giallorossi: la Spal si fa avanti per Kragl

Una stagione trionfale conclusa con altri due record. Il Benevento può godersi le meritate vacanze, dopo aver strapazzato l’Ascoli nell’ultima giornata di campionato. Gli uomini di Inzaghi staccherann ...

Giorni caldi sul mercato per il Benevento, neopromosso in Serie A. Così l'edizione odierna de Il Sannio Quotidiano: "Il Benevento insiste per Bonaventura. Intanto la Spal si fa avanti per Kragl". All' ...Una stagione trionfale conclusa con altri due record. Il Benevento può godersi le meritate vacanze, dopo aver strapazzato l’Ascoli nell’ultima giornata di campionato. Gli uomini di Inzaghi staccherann ...