Al ‘San Pio’ tamponi per degenti e operatori a contatto con la paziente Covid: tutti negativi (Di domenica 2 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoL’azienda ospedaliera “San Pio” di Benevento comunica di aver processato in data odierna nr. 40 tamponi, effettuati anche su degenti ed operatori che hanno potuto avere contatti con il paziente risultato positivo nella giornata di ieri e ricoverato nella U.O.C. di Malattie Infettive – Area Covid. I 40 tamponi hanno tutti dato esito negativo. L'articolo Al ‘San Pio’ tamponi per degenti e operatori a contatto con la paziente Covid: tutti negativi proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

ottopagine : Covid, nessun nuovo contagio al San Pio #Benevento - antoniettaband1 : Oggi voglio parlarvi di una delle scalinate più belle e fotografate del mondo: la scala elicoidale a doppia rampa d… - 29luglio1971 : RT @LombardiLomby67: 'GESÙ non è mai senza la Croce, ma la Croce non è mai senza GESU.' ?? SAN PIO DA PIETRELCINA?? - 29luglio1971 : RT @LombardiLomby67: 'GESÙ mio, salva tutti; io mi offro vittima per tutti; rafforzami, prendi questo cuore, riempilo del tuo amore e poi c… -

Ultime Notizie dalla rete : ‘San Pio’