Zingaretti e l’allusione a Salvini: «A inizio ‘900 mascherine per la spagnola, perché bisogna sempre fare polemica?» (Di sabato 1 agosto 2020) Nicola Zingaretti ha rilasciato un’intervista con stoccata per Matteo Salvini, ribadita poi sul suo stesso profilo Facebook e portata sul piano generale. «Ci sono tre cose semplici che bisogna fare: mascherina, distanza di sicurezza e igiene delle mani», dice Zingaretti. Sui giovani il governatore del Lazio dice «che pagheranno più di tutti la crisi Covid» e che non è un caso se il Recovery Fund investe su «digitalizzazione dei sistemi Paese, la green economy e inclusione sociale». Zingaretti liquida in maniera semplice e veloce tutti quelli che sostengono che le mascherine non vadano indossate con una foto storica di inizio ‘900. LEGGI ANCHE >>> Vincenzo De Luca ... Leggi su giornalettismo

