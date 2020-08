Zingaretti attacca Salvini, senza nominarlo,: 'Ci sono scellerati che non indossano la mascherina' (Di sabato 1 agosto 2020) Nicola Zingaretti attacca Salvini, anche se non lo nomina direttamente: "Bisogna continuare a dire a tutti, contro gli scellerati che per farsi pubblicità si tolgono la mascherina, che ci sono tre ... Leggi su globalist

