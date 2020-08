‘Temptation Island 7’, alcune coppie si riappropriano dei social dopo la fine del programma: ecco cosa hanno pubblicato! (Di sabato 1 agosto 2020) Ha appassionato milioni di telespettatori la settima edizione di Temptation Island. Il reality condotto da Filippo Bisciglia anche per quest’anno ha chiuso battenti e le sei coppie in gioco, dopo aver deciso quale svolta dare ai propri rapporti, stanno pian piano tornando alla loro quotidianità. C’è chi è già tornato attivo sui social e chi, invece, ha deciso di aspettare ancora qualche giorno prima di esporsi pubblicamente dopo la fine del programma. Ad essere molto presenti su Instagram, per esempio, sono Annamaria Laino e Antonio Martello che dopo il loro turbolento percorso hanno deciso di abbandonare insieme l’Is Morus Relais. I dubbi di lei sulla sincerità del compagno, che nel ... Leggi su isaechia

stanzaselvaggia : Antonella Elia che sembra riscattarsi e invece delude tutti, la grande burattinaia, un bel mucchio di relazioni tos… - stanzaselvaggia : Perché Pietro, parlando della Elia, in realtà parla di sè. - HarmonyHalliwel : RT @Ri_Ghetto: Boom di Temptation Island con oltre 4mln di telespettatori e il 28% di share, sinceramente meritato. D’altronde come disse u… - marabelluno : RT @MatildeDErrico: Grata a ?@lasoncini? per questa riflessione coraggiosa e piena di verità sulle relazioni familiari e di coppia https://… - RPiconcelli : RT @lasoncini: Ci sedemmo dalla parte di quelle coi padri delinquenti, perché i posti di quelle coi padri partigiani erano tutti occupati.… -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Temptation Island Guida serie TV del 6 giugno: The Flash, Supernatural, Lethal Weapon Teleblog