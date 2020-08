Stop al distanziamento sui treni | Ricciardi | Così diventano mezzi insicuri

Stop al distanziamento sui treni <br> Ricciardi: "Così diventano mezzi insicuri" (Di sabato 1 agosto 2020) Mentre in Italia il trend di nuovi contagi da coronavirus è in aumento, come avverte l’Istituto superiore di Sanità ("siamo preoccupati dall'evoluzione della curva dei contagi"), trenitalia e Italo annunciano lo Stop al distanziamento a bordo dei convogli dell’alta velocità che potranno viaggiare al 100% della loro capienza, dal 1° agosto.La decisione poggia sul fatto che ora ci sarebbero le condizioni previste dal governo con il Dpcm del 14 luglio e cioè: rilevatori della temperatura nelle stazioni dell’alta velocità, per misurare la febbre ai passeggeri che salgono sul treno, autodichiarazione di non avere contatti con positivi al Covid, e mascherina obbligatoria da cambiare ogni 4 ore di viaggio. Basterà a evitare che i treni divengano veicolo di ... Leggi su blogo

AttilaAzureRive : RT @silviadolphin: Tg delle 8: - aumentano i contagi - stop al distanziamento sociale sui treni ad alta velocità - agnostico43 : Treni: stop al distanziamento. 'Partire è un po' morire'. - La_Manu83 : RT @silviadolphin: Tg delle 8: - aumentano i contagi - stop al distanziamento sociale sui treni ad alta velocità - n3m0scrapbook : RT @silviadolphin: Tg delle 8: - aumentano i contagi - stop al distanziamento sociale sui treni ad alta velocità - spnfob : RT @silviadolphin: Tg delle 8: - aumentano i contagi - stop al distanziamento sociale sui treni ad alta velocità -

Ultime Notizie dalla rete : Stop distanziamento Treni, stop al distanziamento Adnkronos Nuovo Dpcm Coronavirus, cosa non si potrebbe fare dal 9 agosto

Le misure di contrasto al Covid contenute nel dpcm 14 luglio varranno fino al prossimo 9 agosto. Cosa comporta la proroga dello stato d’emergenza che il Parlamento ha autorizzato e che durerà dal 1 ag ...

Casamarciano, riapre la biblioteca comunale: catalogati oltre tremila volumi

Da lunedì 3 agosto, dopo oltre un mese di chiusura, riapre al pubblico la Biblioteca comunale di Casamarciano in piazza Umberto I, riattivando i servizi di prestito, consultazione e riconsegna. Lo st ...

Le misure di contrasto al Covid contenute nel dpcm 14 luglio varranno fino al prossimo 9 agosto. Cosa comporta la proroga dello stato d’emergenza che il Parlamento ha autorizzato e che durerà dal 1 ag ...Da lunedì 3 agosto, dopo oltre un mese di chiusura, riapre al pubblico la Biblioteca comunale di Casamarciano in piazza Umberto I, riattivando i servizi di prestito, consultazione e riconsegna. Lo st ...