Previsioni Meteo, ultimi giorni di caldo: arrivano violenti temporali, crollo termico fino a -20°C (Di sabato 1 agosto 2020) Previsioni Meteo – Il caldo ha ormai i giorni contati, o potremmo dire le ore per il Nord Italia: la prima ondata di calore dell’estate si concluderà gradualmente tra lunedì 3 agosto (al Nord, appunto), martedì 4 (al Centro) e mercoledì 5 (al Sud). Le temperature crolleranno in alcuni casi addirittura di venti gradi centigradi in meno di due giorni: tante località che stanno vivendo giornate di fuoco con temperature massime a ridosso o addirittura superiori ai +40°C, vedranno tra martedì e mercoledì la colonnina di mercurio abbassarsi sotto i +20°C. E ovviamente il crollo delle temperature sarà accompagnato da forte maltempo, con violenti temporali che già domani pomeriggio ... Leggi su meteoweb.eu

Primo agosto da esodo vacanziero, previsioni di traffico intenso e lunga fase di tempo stabile. Temperature in aumento per l'anticiclone africano. Giornate caldissime con temperature prossime o superi ...

Le condizioni meteo nella giornata odierna saranno ancora caratterizzate dalla presenza dell'alta pressione africana sull'Italia. I cieli risulteranno sereni su gran parte della Lombardia, almeno fino ...

