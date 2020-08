Pole di hamilton a silverstone su bottas e verstappen (Di sabato 1 agosto 2020) silverstone, INGHILTERRA,, ITALPRESS, - Pole position per Lewis hamilton al termine delle qualifiche del Gran Premio di Gran Bretagna, la 91a in carriera. Sul circuito di silverstone il pilota ... Leggi su gazzettadiparma

movistar_F1 : La pole tiene un nombre: Hamilton. #GBR1movistarF1 1. Hamilton 2. Bottas 3. Verstappen 4. Leclerc 5. Norris 6. Stro… - SkySportF1 : Bottas ?? Hamilton: anticipo di duello per la pole? (?? #FP3) Verstappen regge il passo, Hulk in top-10 I risultati ?… - SkySportF1 : ?? Hamilton, testacoda nel giro di lancio in Q2 ?? E bandiera rossa per la ghiaia portata in pista Il LIVE ?… - lucabucceri : RT @Sport_Mediaset: #F1 #Silverstone: #Hamilton da record, pole numero 91 in carriera. Nuovo record del tracciato per il britannico, bene a… - bonaldo_mattia : E poi voglio dire due parole su Hamilton. Nessuno mette in dubbio che sia un CAMPIONISSIMO, ma ha in mano, non per… -