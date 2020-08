Nel Tirreno picchi di contaminazione da microplastiche (Di sabato 1 agosto 2020) Greenpeace: picchi di contaminazione da microplastiche nel Tirreno dall’Isola di Capraia alla foce del Tevere fino al porto di Olbia Da Porto Santo Stefano (Grosseto) è partita la spedizione di Greenpeace in barca a vela “Difendiamo il Mare” e vengono diffusi i risultati della ricerca condotta insieme all’Istituto per lo studio degli impatti antropici e… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

Atboat_com : Esaom Cesa, assistenza a 360° nel centro del Tirreno - donAntonioMazzi : RT @donAntonioMazzi: Ora in diretta dal Bamboo di Exodus Elba per il tour nel Tirreno 'Difendiamo il mare' di @Greenpeace_ITA In navigazio… - cecigiuli : RT @Greenpeace_ITA: Mucillaggine che soffoca gli organismi, sbiancamento dei coralli, specie che scompaiono quasi in massa, pesci che vivon… - Marko843 : RT @guardiacostiera: In corso operazioni per liberare un capodoglio impigliato in una rete da pesca alle #isoleEolie. Sul posto mezzi e sub… - notizieroma : RT @ultimenotizie: Una scossa di #terremoto è stata registrata alle 21.13 nel mar Tirreno, a largo di #Sabaudia. Lo segnala l'Ingv. La magn… -

Ultime Notizie dalla rete : Nel Tirreno Trasferte rimborsate nel lockdown, i soldi saranno devoluti a progetti sociali Il Tirreno RCS MediaGroup: perdita da € 12 mln nel semestre, ma cala il debito

Nei primi sei mesi del 2020 lo scenario nazionale e internazionale è stato caratterizzato dalla diffusione del Coronavirus e dalle conseguenti misure restrittive per il suo contenimento poste in esser ...

Cilento, schiuma in mare e polemiche: “E’ un fenomeno naturale”

Schiuma galleggiante in mare o tratti d’acqua di uno strano colorito tra il giallo e il verde. E’ quanto si verifica in alcuni tratti di costa cilentana. Sono diverse le segnalazioni dei bagnanti che ...

Nei primi sei mesi del 2020 lo scenario nazionale e internazionale è stato caratterizzato dalla diffusione del Coronavirus e dalle conseguenti misure restrittive per il suo contenimento poste in esser ...Schiuma galleggiante in mare o tratti d’acqua di uno strano colorito tra il giallo e il verde. E’ quanto si verifica in alcuni tratti di costa cilentana. Sono diverse le segnalazioni dei bagnanti che ...