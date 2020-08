Migranti: sindaco di Lampedusa chiude l’hotspot. «Chi arriva starà sul molo» (Di sabato 1 agosto 2020) Il sindaco, Totò Martello, ha chiuso l'hotspot ormai al collasso: chi arriverà dovrà stare sul molo. Fra la notte scorsa e l'alba si sono registrati sette sbarchi autonomi direttamente sulla terraferma e il soccorso di un barchino nelle acque antistanti all'isola Leggi su firenzepost

Non si placa la situazione di emergenza in quel di Lampedusa a causa dei continui sbarchi di migranti. Come riferisce l'edizione online dell'agenzia Ansa, fra la notte passata e l'alba di oggi, si son ...