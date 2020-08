Lazio, Acerbi: «Immobile merita il record di Higuain» (Di sabato 1 agosto 2020) Francesco Acerbi ha parlato prima del match contro il Napoli: le dichiarazioni del difensore della Lazio Francesco Acerbi, difensore della Lazio, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro il Napoli. «Immobile ha meritato l’applauso quando abbiamo saputo che Ronaldo non sarebbe sceso in campo. Scarpa d’Oro meritatissima, speriamo che faccia almeno un gol per eguagliare quantomeno Higuain perché davvero se lo merita. Ha la Lazio addosso, quando non si va bene ci rimane male. È un bravissimo ragazzo e merita tutte le gioie di questo mondo». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

