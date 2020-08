Juventus-Roma 1-3: i Lupi calano il tris (Di sabato 1 agosto 2020) I campioni d'Italia vanno in vantaggio dopo 5' con Gonzalo Higuain su calcio d'angolo. Gli uomini di Fonseca la pareggiano a 23' con Nikola Kalinic di testa in torsione. Sullo scadere della prima ... Leggi su globalist

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Roma

Poco più di un'amichevole ma comunque una vittoria di prestigio per la Roma, che per la prima volta riesce a fare punti e a vincere all'Allianz Stadium. Era cominciata male, con il gol di Higuain dopo ...D'Ambrosio e Young piegano gli orobici. La Lazio perde 3-1 a Napoli e chiude al quarto posto, ma fa festa per Ciro Immobile che vince la scarpa d'oro e pareggia il record di Higuain Condividi 01 agost ...