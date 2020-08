Il segreto di Jason Momoa e della sua storia d’amore con Lisa Bonet (Di sabato 1 agosto 2020) La star di Aquaman e la moglie Lisa Bonet stanno insieme da 15 anni e hanno 2 bambini insieme, ed ecco svelato il segreto di Jason Momoa per questa storia d’amore di successo. Il segreto di Jason Momoa? “Tutto è possibile.” “Se qualcuno dice che qualcosa non è possibile”, l’attore ha detto a Esquire l’anno scorso. “Sono tipo ‘Ascolta qui, ho sposato Lisa Bonet.'” Momoa va molto indietro nel tempo. “Sin da quando avevo 8 anni e la vedevo in TV, ero tipo ‘Mamma, voglio lei!'” ha rivelato al The Late Late Show nel 2017. La loro storia d’amore è davvero ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

