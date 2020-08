I diritti relazionali nell'infanzia (Di sabato 1 agosto 2020) "C'erano una volta i parenti, quelle figure affettive che con regolarità si andavano a trovare di domenica o nelle «feste comandate», come si diceva all'epoca. Poi il mondo è cambiato – scrive il pedagogista Daniele Novara –: alla società più o meno dispotica dei legami di sangue, si è sostituita una società più liquida, diceva Baumann, più narcisistica, dico io, dove conta emergere individualmente piuttosto che sentirsi parte di un progetto comune". nella Convenzione Internazionale sui diritti dell'infanzia si parla di "comunità" per tre volte (nel Preambolo a proposito delle responsabilità della famiglia all'interno della comunità, nell'art. 5 ove si richiamano le responsabilità della ... Leggi su studiocataldi

I bambini sono al centro di relazioni non solo familiari ma anche comunitarie e all'intera comunità (a partire dai nonni) deve essere consentito di partecipare all'educazione dei bambini "C'erano una ...