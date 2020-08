Fontana, “perizia sui camici per stabilire se il prezzo di vendita fosse corretto”. E in Regione spunta ipotesi “rimpasto” per commissariarlo (Di sabato 1 agosto 2020) Da un lato l’inchiesta milanese sui camici e sui conti svizzeri del governatore, dall’altro le conseguenze politiche che tutto questo rischia di provocare ai piani alti del Pirellone. Attilio Fontana ora è assediato su due fronti. Il lavoro dei pm sulla fornitura da mezzo milione di euro da parte del cognato Andrea Dini, poi trasformata in “donazione” e mai completata, va avanti spedito: dopo che i finanzieri hanno sequestrato i 25mila camici che mancavano all’appello e che lo stesso Dini avrebbe tentato di vendere a un prezzo maggiorato a una onlus varesina, l’attenzione degli investigatori è ricaduta proprio sulle tariffe inizialmente concordate con la Regione. Il contratto tra la Dama Spa e Aria (la Centrale acquisti) prevedeva la ... Leggi su ilfattoquotidiano

