FASE 3. Bonelli: diffidiamo Trenitalia a reintrodurre distanziamento sociale (Di sabato 1 agosto 2020) “I Verdi diffidano Trenitalia e tutte aziende trasporti dal far decadere le forme di distanziamento sociale portando i posti dei treni e dei mezzi di trasporto al 100% della loro capienza. E’ un fatto grave, in una situazione in cui il Comitato tecnico scientifico del governo precisa che sia una decisione sbagliata e presa ‘senza aver ricevuto il parere del Comitato’ “. Cosí in una nota il coordinatore dell’esecutivo dei Verdi Angelo Bonelli, che precisa: “Pertanto ci si sta assumendo la responabilitá di creare le condizioni che non garantiscono al 100% la sicurezza di chi viaggia. Non comprendiamo piú a questo punto quale sia la strategia del Governo che alterna messaggi giusti come la proroga dello stato emergenza a questo ... Leggi su romadailynews

Napoli, 9 lug. (askanews) - Comicon, il Salone internazionale del Fumetto e della Cultura Pop, torner nella sua veste classica nella primavera del 2021, con oltre 160mila visitatori e 350 espositori a ...

