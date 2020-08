Elodie, tazza e occhiali ricoperti di cristalli: il “kit di sopravvivenza” è extra lusso. Costa una fortuna! (Di sabato 1 agosto 2020) Elodie, fuori dagli schemi. Un cambiamento di look è stato notevolmente apprezzato da un numero crescente di fan. Per la cantante il periodo è certamente positivo, tra vita professionale e sentimentale. Elodie ha scalato la vetta del successo, mettendo in campo non solo il suo talento ma anche la sua indiscutibile bellezza a tratti ‘esotica’. Un vero e proprio ‘kit’ di sopravvivenza per la stagione estiva. Elodie mostra a tutti i suoi follower la sua ‘attrezzatura’ atta ad affrontare al meglio le calde temperature estive. Ma gli accessori usati dalla cantante non sono stati scelti a caso. Elodie ama stupire e lasciare senza parole, non solo in termini di bellezza, ma anche di estrosità.



M4RR4C4SH : elodie ha una tazza versace incastonata con pietre preziose immagino, io una tazza di plastica comprata da starbuck… -

E' in cima alle classifiche estive con il suo ultimo singolo ‘Ciclone', poco prima aveva spopolato con la hit ‘Guaranà‘. Ha stupito tutti con la sua acconciatura con capelli lunghissimi e treccine afr ...

