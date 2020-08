Detassazione TFS pubblico impiego anche per importi superiori a 50mila euro (Di sabato 1 agosto 2020) Il DL 4/2019 ha introdotto la novità sulla Detassazione del TFS per i dipendenti del pubblico impiego. Arrivano, ora, i chiarimenti dell’INPS al riguardo e i chiarimenti per gli importi inferiori e superiori i 50mila euro di buonuscita. Detassazione buonuscita statali Non solo i TFS fino a 50mila euro possono fruire della Detassazione prevista dall’articolo 24 del decreto legge 4 del 2019, ma anche quelli di importo superiore sempre in funzione del tempo di attesa per la liquidazione degli importi spettanti. La circolare numero 90 del 30 luglio 2020 dell’INPS, infatti, chiarisce che la Detassazione interessa tutti i dipendenti ... Leggi su notizieora

