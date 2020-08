Costanza Caracciolo posa in bikini, nessuna perfezione ma è la più bella (Foto) (Di sabato 1 agosto 2020) Costanza Caracciolo sui social in bikini rosso è la vera perfezione, non per il corpo che mostra giustamente e ancora i segni della seconda gravidanza ma per la vera bellezza che esprime, per il messaggio che dona a tutte le donne (Foto). E’ un vero dono quello che ha fatto Costanza Caracciolo posando in bikini, ha mostrato la realtà, mamma di due bimbe piccole, bellissima, vera e con tutto il tempo a disposizione, se lo desidera, di tornare esattamente come prima. Questa volta non sono stati i paparazzi a beccarla in costume e la Foto che la moglie di Bobo Vieri ha scelto è la più bella tra tutte. E’ lo scatto che fa sentire speciale ogni donna, soprattutto chi ... Leggi su ultimenotizieflash

Momento di grande felicità per Costanza Caracciolo: l’ex velina è mamma di due splendide bambine e si gode le vacanze insieme alle figlie e a Bobo Vieri. Costanza Caracciolo- Foto Ig- Meteoweek Costan ...

L’amore fa miracoli. Beato tra le sue donne, Bobo Vieri è un uomo nuovo, affettuoso e tenero come mai. «È un papà dolcissimo», ha confermato Costanza Caracciolo, l’ex velina di Striscia la notizia che ...

