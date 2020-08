Chiara Ferragni e Fedez, ospite a sorpresa in Sardegna. E subito esplode la gioia (Di sabato 1 agosto 2020) Una bellissima sorpresa per i fan di Chiara Ferragni e Fedez. La coppia invidiata da tutti si trova attualmente in vacanza insieme all’adorato figlio Leone nella meravigliosa Sardegna. Qui si stanno rilassando tantissimo e spesso e volentieri mostrano ai follower immagini e video per rendere loro partecipi di ciò che stanno facendo. Ma c’era un componente della famiglia non ancora presente e che ha fatto preoccupare non poco nelle ultime settimane la donna e i suoi seguaci. Infatti, nella giornata di ieri, venerdì 31 luglio, è giunta nel territorio sardo anche la cagnolina Matilda. Chiara ha scoperto nello scorso mese di giugno che l’animale a quattro zampe era stato colpito da un tumore. Fiumi di lacrime durante il racconto fatto all’epoca ... Leggi su caffeinamagazine

VittorioSgarbi : L'arte è per tutti. Mi auguro che Chiara Ferragni vada in ogni luogo.

Chiara Ferragni, Fedez e Leone hanno ritrovato la compagnia della loro cagnolina Matilda, che li ha raggiunti in Sardegna, dove i Ferragnez stanno passando queste giornate di vacanze: "Guardate chi ci ...

