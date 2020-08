Bonus auto elettriche e ibride, oggi la partenza: boom di richieste (Di sabato 1 agosto 2020) partenza bruciante dell’EcoBonus auto che in poco più di due ore ha ricevuto già migliaia di richieste. Da oggi, infatti, si dà il via agli incentivi statali per l’acquisto di vetture poco inquinanti, stanziati dal Decreto Rilancio (qui lo speciale QuiFinanza). Bonus auto elettriche e ibride: la partenza oggi Secondo quanto si apprende da fonti del Ministero dello Sviluppo Economico, infatti, sarebbero già state inviate 3mila domande nelle prime due ore di prenotazione. La richiesta si può presentare da questa mattina alle 10, e fino al 31 dicembre 2020, sul sito ecoBonus.mise.gov.it e riguarda i veicoli a basse emissioni di ... Leggi su quifinanza

Bonus Rottamazione Auto Fino a 10.000€. Come Richiedere l'Incentivo Ora Disponibile

