Allarme nel Cilento: quarto bimbo positivo, frequentava una ludoteca. La mamma lavora in una struttura turistica. (Di sabato 1 agosto 2020) Salgono a 22 i casi positivi a Pisciotta. Dopo due giorni di tregua ieri sera è arrivata la conferma di un nuovo contagio. È risultato affetto da coronavirus un bimbo di pochi anni. Il... Leggi su ilmattino

Nuovo record di caldo per Frosinone. Persiste l'ondata di calore, tanto che il sistema di monitoraggio del ministero della salute assegna al capoluogo il bollino rosso oltre che ieri anche per le gior ...I contagi di covid in Sicilia sono aumentati drasticamente, la Sicilia è tra le 8 regioni con un Rt, tasso di contagiosità, superiore ad 1. L’infettivologo del Policlinico, il professore Antonio Casci ...