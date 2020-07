Xbox controller, StarCraft II e Doom. Non è una console ma Carmel, un carro armato israeliano (Di venerdì 31 luglio 2020) Il controller di Xbox e una IA perfezionata attraverso simulazioni legate a StarCraft II, Doom e altri videogiochi. Carmel non è un nuovo progetto videoludico sperimentale ma un carro armato che a una prima occhiata non è molto diverso dai suoi "simili" ma che in realtà nasconde tecnologie e implementazioni tutte da scoprire.Si tratta di un progetto israeliano che il Washington Post ha analizzato in dettaglio all'interno di un reportage molto interessante. Sensori, telecamere, armamenti sono solo una parte dell'equipaggiamento del mezzo da guerra. Entrando all'interno ci si ritrova in uno spazio buio e senza "finestre" verso l'esterno dato che i dintorni sono visibili grazie a uno schermo panoramico. Un dispositivo simile a un ... Leggi su eurogamer

