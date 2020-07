Wta Palermo 2020 in tv: il palinsesto e la programmazione (Di venerdì 31 luglio 2020) Il Palermo Ladies Open 2020 rappresenterà la ripresa ufficiale del tennis femminile, con molte importanti atlete al via e spettacolo assicurato. Il Wta International siciliano offrirà la presenza di giocatrici del calibro di Petra Martic, Marketa Vondrousova, Maria Sakkari e Kiki Mladenovic. Gli organizzatori del torneo erano ad un passo da accogliere la romena Simona Halep, seppur ella abbia dovuto rinunciare, rimandando il suo ritorno in campo. Le sfide della fase finale dell’evento si disputeranno dal 3 al 9 agosto 2020, sempre a partire dalle ore 16.00, con semifinali però dalle ore 18.30 e finale dalle ore 19.30. La diretta televisiva sarà garantita interamente da Supertennis, sebbene la Rai avrà l’opportunità di trasmettere due incontri al giorno, in chiaro. Inoltre, ... Leggi su sportface

