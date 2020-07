Ubi Banca, ora l'offerta residualeI prossimi step per Intesa-Sanpaolo (Di venerdì 31 luglio 2020) Il mercato aveva scommesso bene mercoledì, quando nonostante le azioni acquistate negli ultimi due giorni di offerta (prorogata) non avrebbero potuto più essere apportate all’Opas che aveva visto aderite già il 75% del capitale, il titolo Ubi Banca era rimasto vicino ai valori di concambio, segno che gli investitori erano pronti all’offerta residuale, prima della fusione e del conseguente delisting. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani

