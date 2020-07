Temptation Island chiude con il botto: i dati d’ascolto e l’epilogo delle coppie protagoniste (Di venerdì 31 luglio 2020) Ascolti record per l’ultima puntata. Ecco i dati e che cosa è successo alle sei coppie protagoniste Temptation Island si conferma una garanzia: record di ascolti Giovedì 30 luglio è andata in onda la sesta ed ultima puntata della settima edizione di Temptation Island. Filippo Bisciglia, come ogni estate, ha condotto sei coppie nel viaggio dei sentimenti e anche quest’anno il pubblico ha apprezzato e premiato il programma. Con l’ultima puntata c’è stato il record di questa edizione. Infatti, si contano ben 4.029.000 telespettatori con uno share del 28%. Ci sono stati tre falò di confronto (Antonella Elia e Pietro delle Piane, Anna e Andrea e Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso) e le ... Leggi su kontrokultura

stanzaselvaggia : Perché Pietro, parlando della Elia, in realtà parla di sè. - inlovewithiron : RT @aleferazzi: tweet di apprezzamento per filippo bisciglia perché senza di lui #TemptationIsland non sarebbe temptation island. https://t… - chepesantezza : RT @Iperborea_: Boom pazzesco di Temptation Island. È incredibile come ormai sia diventato un cult tanto da essere forse l'unico programma… - candygirl453455 : RT @aleferazzi: tweet di apprezzamento per filippo bisciglia perché senza di lui #TemptationIsland non sarebbe temptation island. https://t… - chepesantezza : RT @Ri_Ghetto: Boom di Temptation Island con oltre 4mln di telespettatori e il 28% di share, sinceramente meritato. D’altronde come disse u… -

Ultime Notizie dalla rete : Temptation Island Temptation Island 2020: i momenti top e flop DiLei Vip Temptation Island, Antonella Elia molla Pietro delle Piane: «Mi fai schifo, piuttosto che tornare con te mi faccio monaca»

Antonella Elia regina di Temptation Island molla Pietro delle Piane: «Mi fai talmente schifo che piuttosto che tornare con te mi faccio monaca». Antonella Elia ha deciso di interrompere la sua storia ...

Temptation Island, andrà tutto bene

Saremo migliori, dicevano. Nulla sarà più come prima, tutto cambierà. Sì è visto. La realtà delle coppie post lockdown è una vertigine. Come prima, più di prima siamo questa roba qua. Da vedere e rive ...

Antonella Elia regina di Temptation Island molla Pietro delle Piane: «Mi fai talmente schifo che piuttosto che tornare con te mi faccio monaca». Antonella Elia ha deciso di interrompere la sua storia ...Saremo migliori, dicevano. Nulla sarà più come prima, tutto cambierà. Sì è visto. La realtà delle coppie post lockdown è una vertigine. Come prima, più di prima siamo questa roba qua. Da vedere e rive ...