Sardegna | sub dei carabinieri recuperano monete datate tra il XVI e il XVIII secolo VIDEO

Un "tesoro" di 32 monete d'oro e 14 d'argento di origine spagnola, datate fra il 1556 e il 1712, è stato recuperato dai sommozzatori dei carabinieri del nucleo di Cagliari, con i colleghi della Soprintendenza di Sassari e Nuoro, nel golfo di Orosei. Il primo ad accorgersi che sul fondo del mare c'erano i reperti è stato, un anno fa, un turista tedesco che stava effettuando un'immersione e ha fatto una segnalazione alle forze dell'ordine. La maggior parte delle monete raccolte dai fondali del Golfo di Orosei è spagnola, coniata nelle colonie dell'impero, tre sono francesi e due di conio piemontese.

