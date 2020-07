Sant’Antimo, il Comune fa rimuovere rifiuti speciali abbandonati in strada (Di venerdì 31 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSant’Antimo (Na) – La Commissione Straordinaria del Comune di Sant’Antimo, composta da Maura Nicolina Perrotta, Simonetta Calcaterra e Salvatore Carli, informa che il personale del Servizio Igiene e Sanità del Comune ha completato le operazioni di bonifica di alcune strade cittadine oggetto di sversamento abusivo di rifiuti speciali pericolosi per la salute. In particolare, sono stati rimossi grossi quantitativi di lastre in eternit contenenti amianto e materiale di guaina bituminosa abbandonati sul territorio comunale da persone incivili che con i loro comportamenti mettono a rischio la salute della comunità. Tutto il materiale rimosso è stato smaltito presso impianti autorizzati ai sensi del dlgs 152/2006. La Commissione ... Leggi su anteprima24

