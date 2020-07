Psg-Lione, anche Thiago Silva out per infortunio: ci sarà con l’Atalanta? (Di venerdì 31 luglio 2020) Thiago Silva costretto ad uscire prima dei supplementari del match tra PSG e Lione, finale della Coppa di Lega francese 2019/2020. Il difensore brasiliano ha messo del ghiaccio alla gamba appena arrivato in panchina: le sue condizioni, così come quelle di Kurzawa e Icardi, saranno da valutare nelle prossime ore in vista della gara di Champions League contro l’Atalanta. Il Psg sembra maledetto dagli infortuni dopo il problema patito da Mbappé. Suma y sigue.Thiago Silva se pierde la prórroga por problemas físicos. #VolverEsGanar https://t.co/5B00KlpSwR pic.twitter.com/uOmfT4V8h4 — Fútbol en Movistar+ (@MovistarFutbol) July 31, 2020 Leggi su sportface

