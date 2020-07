Possibilità di andare in pensione con 58 anni di età e con legge 104 (Di venerdì 31 luglio 2020) Il sistema previdenziale tutela il lavoratore disabile e il familiare che lo assiste attraverso il pensionamento anticipato se rispetta determinati requisiti. Esaminiamo la possibilità di un lavoratore che assiste il familiare disabile con legge 104 di andare in pensione con 58 anni di età, secondo le misure attualmente in vigore rientranti nel pacchetto pensioni news del 2020. Possibilità di andare in pensione con 58 anni Una lettrice ci scrive: “Mio marito a 58 anni e a 36 anni di contributi, però deve assistere me che sono malata dal 2015 con un mieloma multiplo al terzo stadio e sono sulla sedia a rotelle può andare in pensione. Grazie mille” In ... Leggi su notizieora

