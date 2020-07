Ora Di Maio fa la voce grossa con Tunisi: sequestrare i gommoni. Orfini: “Parla come Salvini” (Di venerdì 31 luglio 2020) Ora Luigi Di Maio fa la voce grossa. E con piglio “populista” scopre che la questione degli sbarchi, unita al rischio sanitario “è un tema di sicurezza nazionale“. Insomma la Farnesina si accorge che c’è un problema. Meglio tardi che mai. Intervistato dal Corriere della Sera, il ministro degli Esteri si dice preoccupato del “consistente flusso di arrivi dalla Tunisia di queste settimane”. Di Maio: tagliare i fondi alla Tunisia Pensa a un un accordo con Tunisi perché sequestri in loco e metta fuori uso barchini e gommoni. Utilizzati per le traversate. E chiede di tagliare i fondi della cooperazione internazionale destinati alla Tunisia. Distruggere i ... Leggi su secoloditalia

