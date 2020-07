Mattinata di paura a Ponza: mare mosso e 4 turisti intrappolati su un gommone con motore in avaria (Di venerdì 31 luglio 2020) Questa mattina, venerdì 31 luglio, a Ponza, località Monte Guardia, militari della locale stazione, a mezzo del battello pneumatico cc 403, in dotazione al reparto, hanno tratto in salvo quattro turisti a bordo di un gommone – individuato dagli operanti – fermo in quello specchio d’acqua, con motore in avaria, in balia del mare mosso. I Carabinieri hanno provveduto a trainare il natante e lo hanno messo in sicurezza in attesa dell’arrivo di un mezzo che ha poi proceduto al rimorchio. I quattro turisti, i quali non hanno richiesto alcuna assistenza sanitaria, sono stati accompagnati presso il locale porto turistico. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

