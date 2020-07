Machine Gun Kelly e Megan Fox non si nascondono più sono una vera coppia (Di venerdì 31 luglio 2020) Stanno insieme Machine Gun Kelly e Megan Fox, spunta uno scatto pubblicato dal rapper in cui è insieme all’attrice e scrive una dedica romantica Non si nascondono più Machine Gun Kelly e Megan Fox, i due stanno insieme e vogliono vivere il loro amore alla luce del sole. La famosa attrice e il rapper e confermano la relazione quindi, anzi è proprio Gun Kelly a farlo, con uno scatto pubblicato sul suo profilo Instagram. Il rapper ha pubblicato una foto in cui sono insieme, alla quale ha affiancato parole che non lasciano spazio a dubbi. Il rapper dice infatti di aver aspettato l’eternità per ritrovarla, una frase che rivela tutto l’amore per Megan. L’artista, il cui vero ... Leggi su kontrokultura

